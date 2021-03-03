03 Mart 2021, Çarşamba

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Sivasspor 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivas'ta 2 gol var kazanan yok!
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında sahasında 'u konuk etti. 2 golün çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 28. hafta karşılaşmasında ile Atakaş kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

'un golünü 54. dakikada kaydederken, Hatayspor'un gollü ise 59'da 'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor yenilmezlik serisini 5'e, puanını da 33'e çıkardı. Hatayspor ise 46 puana yükselirken yenilmezlik serisini de 5'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Ahmet ile girdiği ikili mücadalede sol dizi dönen Hatayspor'lu Selim sakatlandı. Yerine Boupendza oyuna dahil oldu.

15'inci dakikada Ahmet'in pasında önündeki boşluğu değerlendirerek ceza alanına kadar yaklaşan Uğur'un şutunda top üstten auta gitti.

33'üncü dakikada savunmada Robin'in hatasından kazanılan topla ceza alanına giren Ribeiro, boş durumdaki Boupendza'yı gördü. Boupendza ceza alanı içinde boş durumda vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

36'ncı dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında, Hakan'ın pasıyla topla buluşan Boyd'un ceza alanı dışından sol ayağı ile yerden vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

42'nci dakikada soldan hareketlenen Gradel, ceza alanına gönderdi. Ceza alanına giren Yatabare topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

44'üncü dakikada soldan Gradel'in ceza alanına çevirdiği topu önünde bulan Fayçal'ın yerden şutunda kaleci Munir topu kornere çeldi. Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda Akintola'nın ters kafa vuruşunu yine kaleci Munir engelledi.

45'inci dakikada sağdan Ahmet'in kavisli ortasında ceza alanında uygun durumdaki Gradel'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Aynı dakika içinde Gradel sol kanattan bir kez daha ceza alanına girdi, sağına çekip kaleyi denedi. Kaleci Munir'in sektirdiği topu yakın mesafeden Hakan sol ayağı ile tamamlamak istedi, top üst direkten oyun alanına döndü. Savunmada Katranis topu kornere gönderdi.

51'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda, boş durumda kalan Yatabare'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

54'üncü dakikada ev sahibi Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta alanda baskıyla topu kazanan Hakan, soldan Gradel'i hareketlendirdi. Ceza alanına kadar giren Gradel, son çizgiye inerek topu ön direğe çevirdi. İyi takip eden Yatabare ön direkte dokundu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

55'inci dakikada ceza alanı dışından Boyd'un şutunda kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.

59'uncu dakikada beraberliği sağladı. Sağ kanattan Aabid'in'in kavisli ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

74'üncü dakikada solda topla buluşarak ceza alanına yaklaşan Gradel'in arka direğe yaptığı ortaya Boyd yetişemedi.

84'üncü dakikada soldan Gradel'in ceza alanına gönderdiği topa Kayode dokunamayınca Munir kontrol etti.

89'uncu dakikada soldan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci boşa çıkınca, Gradel kafayı vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

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