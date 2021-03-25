25 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Pelkas milli takım antrenmanında sakatlandı! İspanya maçında...

F.Bahçe'ye Pelkas'tan kötü haber!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri için milli takım kampında bulunan Fenerbahçeli , antrenmanda sakatlandı. Yunan oyuncu, İspanya ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldı.

'nin yaz transfer döneminde PAOK'tan transfer ettiği ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgili olan , 'nın antrenmanında sakatlandı.

Yunan oyuncunun kalçasından sakatlandığı ve İspanya maçının kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

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