25 Mart 2021, Perşembe
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Fenerbahçeli Pelkas milli takım antrenmanında sakatlandı! İspanya maçında...
2022 Dünya Kupası Elemeleri için milli takım kampında bulunan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, antrenmanda sakatlandı. Yunan oyuncu, İspanya ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde PAOK'tan transfer ettiği ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgili olan Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı.
Yunan oyuncunun kalçasından sakatlandığı ve İspanya maçının kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
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