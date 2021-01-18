18 Ocak 2021, Pazartesi

HATAYSPOR

Hatayspor Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Hatayspor hazırlıklar başladı
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 20. haftasında 'u ağırlayacak Atakaş , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenilenme, diğer futbolcular ise pas, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

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