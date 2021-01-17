Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. 84. dakikada kırmızı kart görüp mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Hatayspor, Muhammet'in kendi kalesine ve Diouf'un penaltıdan attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta Recep rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şutunu çekti, topu kaleci Akın kurtardı.



16'ncı dakikada sağ kanattan Sacko'nun gönderdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Dossevi'nin yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.



31'inci dakikada gelişen Hatayspor atağında Billong'un yaptığı kafa vuruşu kaleci Pantilimon'da kaldı.



32'nci dakikada Fabiano Leismann'ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert şut yandan auta çıktı.



33'üncü dakikada Mesut'un sol kanattan yaptığı ortaya Diouf ceza sahası içinde dokundu, top kalecide kaldı.



34'üncü dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep'in ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla yandan auta gitti.



47'nci dakikada Hatayspor, Denizlisporlu Muhammet'in kendi kalesine golüyle öne geçti. Traore'nin şutunda top üst direkten döndü, Muhammet dönen topu kale önünde şanssız bir şekilde kendi ağlarına yolladı: 0-1.



58'inci dakikada Denizlispor'un attığı gol faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Recep'in sol kanattan kullandığı kornerde Lopes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Koray Gençerler, pozisyonda Lopes'in topa vurmadan önce ceza sahasında Traore'yi itip düşürdüğü gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



77'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruştan gelen topta oyuna yeni giren Sackey'in şutunu Sacko ceza sahasında eliyle kesince Hakem Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi. Atışı 78'inci dakikada Diouf gole çevirip farkı 2'ye çıkardı: 0-2.



84'üncü dakikada Hatayspor 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Billong, Sagal'ı düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.



90+5'inci dakikada Akintola'nın golü topu elle aldığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Denizli Atatürk



HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Bilal Gölen (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)



YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (xx) - Özer (x) (Dk. 79 Sakıb x), Fabiano Leismann (xx), Muhammet (x), Lopes (x), Dossevi (x) (Dk. 89 Mert), Murawski (xx), Recep (xx), Sagal (xx), Sacko (x), Mesanovic (x)



ATAKAŞ HATAYSPOR: Akın (xxx) - Popov (xx), Billong (x), Pablo (xxx), Mesut (xxx) (Dk. 90+6 Katranis), Aabid (xx), Ribeiro (xxx), Akintola (xxx) (Dk. 90+6 Selim), Traore (xx) (Dk. 76 Sackey xx), Boupendza (xx), Diouf (xxx)



GOLLER: Dk. 47 Muhammet (Kendi kalesine), Dk. 78 (Pen.) Diouf (Hatayspor)



SARI KARTLAR: Dk. 32 Billong, Dk. 35 Ribeiro (Hatayspor), Dk. 77 Sacko, Dk. 90+1 Sakıb (Denizlispor)



KIRMIZI KART: Dk. 84 Billong (Hatayspor)

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