Tahkim Kurulu Munir Mohamedi'nin cezasında indirime gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atakaş Hataysporlu futbolcu Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
1. E.2021/22 - K.2021/20
Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün futbolcusu Munir Mohand Mohamedi ile ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/554 - K.2020-2021/697 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.01.2021 Salı günü saat 16:00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün vekili Av. İsmail Coşkun'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün futbolcusu Munir Mohand Mohamedi'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00 TL para cezasının; müsabaka görüntülerinin değerlendirilmesi neticesinde eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak 3 resmi müsabakadan men ve 13.125,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile, - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir.
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