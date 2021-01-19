19 Ocak 2021, Salı

HATAYSPOR

Tahkim Kurulu Munir Mohamedi'nin cezasında indirime gitti

Munir Mohamedi'nin cezasında indirim
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atakaş Hataysporlu futbolcu 'nin 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1. E.2021/22 - K.2021/20

'nün futbolcusu ile ilgili 'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/554 - K.2020-2021/697 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.01.2021 Salı günü saat 16:00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün vekili Av. İsmail Coşkun'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün futbolcusu Munir Mohand Mohamedi'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00 TL para cezasının; müsabaka görüntülerinin değerlendirilmesi neticesinde eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak 3 resmi müsabakadan men ve 13.125,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile, - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir.



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