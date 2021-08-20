Son dakika spor haberleri: Hatayspor El Kaabi transferini açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fas ekibi Wydad'da forma giyen golcü futbolcu Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Faslı futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
İmza töreninin Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Ayoub El Kaabi'ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katıldığı kaydedildi.
Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Ayoub El Kaabi🤜🤛— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 20, 2021
Son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.✍️https://t.co/jMUPxU8k9N#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/zsFDO7NDsM
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