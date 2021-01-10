10 Ocak 2021, Pazar

HATAYSPOR

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş maçı sonrası 'VAR' tepkisi!

Hatayspor'dan 'VAR' tepkisi! Niye incelemiyor?
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Hatayspor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Erdoğan, ", var ise neden pozisyonlara bugün bakılmadı. 'nın pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum ama niye gidip bakılmadı." ifadelerini kullandı.

'in 18. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Hatayspor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

'' var ise neden pozisyonlara bugün bakılmadı, 'nın pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum ama niye gidip bakılmadı.

Akintola'nın golünde topa değmiyor diye gördüm. VAR niye incelemiyor? Bir de penaltı pozisyonu var. Galibiyeti kovaladık, galibiyete yakın olan taraf da bizdik.

Takım arkadaşlarına alan açması, savunmaya gelmesi ve gol pasları da vermesi bir o kadar önemli golleri kadar. İyi ve çalışkan bir çocuk, devam ediyor, inşallah bize çok daha faydalı olacak , bizim için çok önemli bir oyuncu.

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