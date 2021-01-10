Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş maçı sonrası 'VAR' tepkisi!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Erdoğan, "VAR, var ise neden pozisyonlara bugün bakılmadı. Kamara'nın pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum ama niye gidip bakılmadı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

'VAR' var ise neden pozisyonlara bugün bakılmadı, Kamara'nın pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum ama niye gidip bakılmadı.

Akintola'nın golünde Selim topa değmiyor diye gördüm. VAR niye incelemiyor? Bir de penaltı pozisyonu var. Galibiyeti kovaladık, galibiyete yakın olan taraf da bizdik.

Takım arkadaşlarına alan açması, savunmaya gelmesi ve gol pasları da vermesi bir o kadar önemli golleri kadar. İyi ve çalışkan bir çocuk, devam ediyor, inşallah bize çok daha faydalı olacak Boupendza, bizim için çok önemli bir oyuncu.

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