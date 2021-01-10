Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: 1 puan kaybetmekten iyidir
Süper Lig'in 18. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Galatasaray derbisi öncesi Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Beşiktaş, zorlu virajdan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, mücadeleyi değerlendirdi ve lig genelinde bu tür maçların olabileceğini söyledi.
1 puanın da önemli olabileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir. Dengeli bir oyun oldu, öne geçtik, yediğimiz goller bize yakışmadı, bizim savunma anlayışımızda böyle goller yemek yok. Rakibin oynamasına izin verdik, mental sıkıntılar yaşadık. Oyunun geneline baktığımızda basit top kayıpları fazlaydı. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil, onları da anlamak lazım. Bu tür maçlar oluyor. 1 puana sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da. Ligin totalinde böyle maçlar olacak, normal." dedi.
Hatayspor'un güçlü olduğunu söyleyen Yalçın, "5 haftadır kazanıyoruz. Hatayspor'un kontraya çıkan iyi oyuncular var, güçlü bir ekip. Böyle maçlar kolay değil. Herkes bu maçlarda puan kaybedebiliyor. Belki bu 1 puan bizim işimize yarayacak sezon sonunda, böyle diyelim." diye konuştu.
Welinton'un derbide cezalı olması için konuşan genç hoca, "Oyuncumuz var, fark etmez. O bölgede çok oyuncumuz var, başkası oynar. Hafta sonu başka oyuncuyu kullanacağız, Welinton'u da kupa maçında kullanacağız." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERDE NET HİÇBİR ŞEY YOK"
Transfer için görüşleri sorulan teknik adam, "Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz." mesajını verdi.
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