19 Ekim 2020, Pazartesi

HATAYSPOR

Hatayspor'dan corona virüsü açıklaması

Hatayspor'dan Covid-19 açıklaması
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

ekiplerinden , resmi internet sitesinden sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcunun 5'inin iyileştiğini duyurdu.

ekibi 'da geçen hafta 19 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "9 Ekim ve sonrasında yapılan Kovid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür."

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