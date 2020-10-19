Hatayspor'dan corona virüsü açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, resmi internet sitesinden sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcunun 5'inin iyileştiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "9 Ekim ve sonrasında yapılan Kovid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür."

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