Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan ilk açıklama! Corona virüsüne yakalanmıştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 17 futbolcusu ve 1 kulüp çalışanıyla birlikte corona virüsüne yakalanmıştı. 43 yaşındaki teknik adamdan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Erdoğan, izole amaçlı tesislerde olduğunu ve süreç boyunca dua beklediğini söyledi.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.
İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hatayspor Tesislerimizde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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