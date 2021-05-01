01 Mayıs 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Hatayspor maçında erken gol! İşte Hatay ekibinin dikkat çeken o istatistiği...

Maç başladı gol geldi! İşte o anlar...
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. maçın henüz başında Akintola'nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düştü. Aynı zamanda bu Hatayspor'un bu sezon kendi kalesine attığı 5. gol oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Spor Toto 'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 2. dakikasında Ghezzal'ın kullandığı korner atışında Hatayspor'da Akintola topu kendi ağlarına yolladı ve maç adeta 1-0 başladı. Bu gol aynı zamanda Hatayspor'un bu sezon kendi kalesine attığı 5. gol oldu. bu istatistikle Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.

İŞTE GOL ANI


(Fotoğraf: beIN Sports)

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