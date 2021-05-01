01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Hatayspor maçında erken gol! İşte Hatay ekibinin dikkat çeken o istatistiği...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatay ekibi maçın henüz başında Akintola'nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düştü. Aynı zamanda bu Hatayspor'un bu sezon kendi kalesine attığı 5. gol oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 2. dakikasında Ghezzal'ın kullandığı korner atışında Hatayspor'da Akintola topu kendi ağlarına yolladı ve maç adeta 1-0 başladı. Bu gol aynı zamanda Hatayspor'un bu sezon kendi kalesine attığı 5. gol oldu. Hatay ekibi bu istatistikle Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.
İŞTE GOL ANI
(Fotoğraf: beIN Sports)
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