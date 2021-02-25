25 Şubat 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberi: Boupendza'da flaş gelişme! Transferi iptal oldu

Boupendza'da flaş gelişme! Transferi iptal oldu
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

'un transferi için ile anlaşma sağladığı Aaron 'nın Rus ekibine transferi gerçekleşmedi. Akdeniz ekibinin basın sözcüsü , Gabonlu golcünün Krasnodar'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. İşte detaylar...

ekiplerinden 'un transferi için ile anlaşma sağladığı Aaron 'nın Rus ekibine transferi iptal oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatayspor Basın Sözcüsü , "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer olumsuz noktalandı. Boupendza, kulübümüzde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Boupendza Krasnodar'a gitmiyor

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