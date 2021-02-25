Son dakika transfer haberi: Boupendza'da flaş gelişme! Transferi iptal oldu

Hatayspor'un transferi için Krasnodar ile anlaşma sağladığı Aaron Boupendza'nın Rus ekibine transferi gerçekleşmedi. Akdeniz ekibinin basın sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu golcünün Krasnodar'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un transferi için Krasnodar ile anlaşma sağladığı Aaron Boupendza'nın Rus ekibine transferi iptal oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer olumsuz noktalandı. Boupendza, kulübümüzde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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