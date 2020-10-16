Süper Lig'de Hatayspor-BB Erzurumspor maçı ertelendi!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor... Akdeniz ekibinde 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu gelişme sonrasında, 18 Ekim Pazar günü oynanacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ertelendiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Hatayspor'da takıma yapılan son corona virüsü testlerinin ardından vaka sayısı 19'a yükseldi. Daha önce 6 futbolcusunda Covid-19'a rastlanıldığını açıklayan Akdeniz ekibinde son yapılan testler sonucu 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin sonucu pozitif çıktı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır.
HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI ERTELENDİ
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, Hatayspor'da çıkan yüksek corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır."
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