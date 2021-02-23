23 Şubat 2021, Salı

HATAYSPOR

Son dakika:Boupendza Krasnodar'a transfer olmaya çok yakın

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'da forma giyen Boupendza 'ya transfer olmaya çok yakın. resmi teklifini yaptı.İki takım arasında anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

Süper Lig'in flaş ismi Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oluyor. 24 yaşındaki santrfor, Premier Lig ekiplerinden 'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Hatayspor ile Krasnodar transfer görüşmelerinde sona geldi.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Gabonlu golcü için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 10 pay şeklinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Performansıyla bu sezona damgasını vuran Aaron Boupendza, Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

TRANSFER FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!

Hatayspor ve Krasnodar yöneticilerinin Aaron Boupendza'nın transferi konusunda yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı.


AARON BOUPENDZA KİMDİR?
Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.

Gabonlu oyuncu, Hatayspor'da attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı. Takımına büyük katkı veren Boupendza, Süper ligin gol krallığı tablosunda zirveye yerleşti.

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