22 Eylül 2020, Salı

HATAYSPOR

Hatayspor Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor'a Serie A'dan stoper!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 Giriş Tarihi: 22.09.2020

'e oldukça iyi başlayan önce 'i 2-0 daha sonra ise ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hatayspor'da trasnfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-beyazlılar son olarak Benevento forması giyen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

'in yeni takımı Atakaş Hatayspor geride kalan iki haftada önce son şampiyon 'i 2-0 mağlup ederken daha sonra ise deplasmanında 1 puanla dönerek bu sezon üst sıralara oynamak istediğini gösterdi. Bordo-beyazlılar bu doğrultuda sürdürdüğü transfer çalışmaları kapsamında İtalya'nın Benevento takımından stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig: Fenerbahçe 0-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

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