01 Nisan 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Boupendza Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Basın sözcüsü Rahmi Vardı açıkladı

Boupendza G.Saray maçında forma giyebilecek mi? Resmi açıklama geldi
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Boupendza'ya yapılan son test negatif çıktı. Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, A Spor'a bağlanarak golcü oyuncunun teknik direktör 'ın şans vermesi halinde Boupendza'nın sahada yer alabileceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak olan 'a, yıldız golcüsü Aaron Boupendza'dan müjdeli haber geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, A Spor'a yaptığı açıklamada Gabonlu forvetin son yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.

Vardı, yarın (cuma) Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın, teknik direktör 'ın şans vermesi durumunda cumartesi günkü Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi.

Boupendza G.Saray maçında forma giyebilecek mi?

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