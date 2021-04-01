01 Nisan 2021, Perşembe
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Boupendza Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Basın sözcüsü Rahmi Vardı açıkladı
Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Boupendza'ya yapılan son test negatif çıktı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, A Spor'a bağlanarak golcü oyuncunun teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi halinde Boupendza'nın sahada yer alabileceğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak olan Hatayspor'a, yıldız golcüsü Aaron Boupendza'dan müjdeli haber geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, A Spor'a yaptığı açıklamada Gabonlu forvetin son yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.
Vardı, yarın (cuma) Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi durumunda cumartesi günkü Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi.
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