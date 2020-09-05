05 Eylül 2020, Cumartesi

HATAYSPOR

Isımat-Mirin Hatayspor yolunda

Yollar ayrılıyor! İşte Mirin'in yeni adresi
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

'in yeni ekiplerinden Hatayspor hazırlıklarını sürdürürken 'ın Fransız yıldızı Nicolas Isımat-Mirin'i gündemine aldı.

'ın geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Isimat mirin, siyah beyazlılarla yeniden yollarını ayıracak.

TRT Spor'un haberine göre Isimat Mirin için Beşiktaş, 'in yeni ekibi Hatayspor ile anlaşma noktasına geldi.

MAAŞIN YARISI BEŞİKTAŞ'TAN

Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi halinde Mirin'im maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.

Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı haberin devamı

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