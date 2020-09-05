Isımat-Mirin Hatayspor yolunda

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Nicolas Isımat-Mirin'i gündemine aldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Isimat mirin, siyah beyazlılarla yeniden yollarını ayıracak.

TRT Spor'un haberine göre Isimat Mirin için Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile anlaşma noktasına geldi.

MAAŞIN YARISI BEŞİKTAŞ'TAN



Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi halinde Mirin'im maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.

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