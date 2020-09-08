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HATAYSPOR

Adama Traore Hatayspor'da!

Adama Traore Hatayspor'da!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Gelecek sezon 'de sıkıntı yaşamak istemeyen Hatayspor'da takviyeleri devam ediyor. Bordo-beyazlılar son olarak Metz forması giyen Adama Traore ile sözleşme imzaladı.

2015 yılında Lille'den Monaco'ya 14 milyon euroluk bedelle olan ancak Monaco'da bekleneni veremeyen ve her sene kiralanan Adama Traore, Hatayspor'la anlaştı. Geçen sene Metz forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 18 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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