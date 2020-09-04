Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef De Souza'yı gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Kartal Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile temasa geçti.

Siyah beyazlı ekip yıldız isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Josef De Souza'da Türkiye'ye dönmek istiyor.

DİĞER