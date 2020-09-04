05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı

Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 'nin eski yıldızı Josef De 'yı gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta flaş bir isim gündeme geldi. Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de ile temasa geçti.

Siyah beyazlı ekip yıldız isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Josef De Souza'da Türkiye'ye dönmek istiyor.

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