10 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Haziran Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,45 (Alış) - 32,59 (Satış)
EURO: 34,98 (Alış) - 35,06 (Satış)
STERLİN: 40,77 (Alış) - 40,98 (Satış)
1 DOLAR = 32,59 TL
👉10 Haziran Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.403,04
Gram altın satış: 2.403,47
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.914,00
Çeyrek altın satış: 3.970,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.853,00
Yarım altın satış: 7.932,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.585,00
Tam altın satış: 15.815,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.203,00
Cumhuriyet altını satış: 16.213,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.995,00
Ata altın satış: 16.228,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Haziran Pazartesi günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.