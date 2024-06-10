Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 10 Haziran Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

10 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Haziran Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,45 (Alış) - 32,59 (Satış)

EURO: 34,98 (Alış) - 35,06 (Satış)

STERLİN: 40,77 (Alış) - 40,98 (Satış)

1 DOLAR = 32,59 TL

👉10 Haziran Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.403,04

Gram altın satış: 2.403,47

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.914,00

Çeyrek altın satış: 3.970,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.853,00

Yarım altın satış: 7.932,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.585,00

Tam altın satış: 15.815,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.203,00

Cumhuriyet altını satış: 16.213,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.995,00

Ata altın satış: 16.228,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Haziran Pazartesi günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.