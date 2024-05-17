17 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,25 (Alış) - 32,27 (Satış)
EURO: 35,05 (Alış) - 35,11 (Satış)
STERLİN: 40,53 (Alış) - 40,74 (Satış)
1 DOLAR = 32,27 TL
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👉17 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.466,56
Gram altın satış: 2.466,86
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.001,00
Çeyrek altın satış: 4.070,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.002,00
Yarım altın satış: 8.141,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.929,00
Tam altın satış: 16.207,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.379,00
Cumhuriyet altını satış: 16.627,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.423,00
Ata altın satış: 16.630,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Mayıs Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.