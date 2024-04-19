19 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Nisan Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,49 (Alış) - 32,63 (Satış)
EURO: 34,69 (Alış) - 34,70 (Satış)
STERLİN: 40,09 (Alış) - 40,29 (Satış)
1 DOLAR = 32,63 TL
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👉19 Nisan Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.513,81
Gram altın satış: 2.514,30
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.292,00
Çeyrek altın satış: 4.382,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.585,00
Yarım altın satış: 8.975,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.091,00
Tam altın satış: 17.420,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.287,00
Cumhuriyet altını satış: 17.549,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.485,00
Ata altın satış: 17.765,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Nisan Cuma günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.