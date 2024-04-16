16 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Nisan Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,47 (Alış) - 32,47 (Satış)
EURO: 34,55 (Alış) - 34,57 (Satış)
STERLİN: 40,37 (Alış) - 40,57 (Satış)
1 DOLAR = 32,47 TL
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👉16 Nisan Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.474,19
Gram altın satış: 2.474,48
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.238,00
Çeyrek altın satış: 4.361,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.527,00
Yarım altın satış: 8.775,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.925,00
Tam altın satış: 17.135,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.181,00
Cumhuriyet altını satış: 17.441,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.183,00
Ata altın satış: 17.394,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Nisan Salı günü saat 13.16 itibarıyla alınmıştır.