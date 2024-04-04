4 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Nisan Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,94 (Alış) - 31,94 (Satış)
EURO: 34,68 (Alış) - 34,78 (Satış)
STERLİN: 40,31 (Alış) - 41,51 (Satış)
1 DOLAR = 31,94 TL
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👉4 Nisan Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.363,72
Gram altın satış: 2.364,44
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.967,00
Çeyrek altın satış: 4.179,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.885,00
Yarım altın satış: 8.236,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.916,00
Tam altın satış: 16.339,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.166,00
Cumhuriyet altını satış: 16.176,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.206,00
Ata altın satış: 16.741,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Nisan Perşembe günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.