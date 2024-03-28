1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Mart Perşembe 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 32,31 (Alış) - 32,31 (Satış)
EURO: 35,15 (Alış) - 35,19 (Satış)
STERLİN: 41,05 (Alış) - 41,25 (Satış)
1 DOLAR = 32,25 TL
👉28 Mart Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.278,36
Gram altın satış: 2.278,69
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.963,00
Çeyrek altın satış: 4.160,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.854,00
Yarım altın satış: 8.053,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.851,00
Tam altın satış: 16.251,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.981,00
Cumhuriyet altını satış: 16.223,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.211,00
Ata altın satış: 16.856,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Mart Perşembe günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.