12 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Şubat Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,66 (Alış) - 30,69 (Satış)
EURO: 33,12 (Alış) - 33,16 (Satış)
STERLİN: 38,64 (Alış) - 38,84 (Satış)
1 DOLAR = 30,69 TL
👉12 Şubat Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.997,00
Gram altın satış: 1.997,31
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.353,00
Çeyrek altın satış: 3.439,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.726,00
Yarım altın satış: 6.899,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.329,00
Tam altın satış: 13.591,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.651,00
Cumhuriyet altını satış: 13.857,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.719,00
Ata altın satış: 13.984,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Şubat Pazartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.