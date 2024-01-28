28 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ocak Pazar 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,93 (Alış) - 30,27 (Satış)
EURO: 32,40 (Alış) - 33,02 (Satış)
STERLİN: 38,12 (Alış) - 38,31 (Satış)
1 DOLAR = 30,27 TL
👉28 Ocak Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.953,37
Gram altın satış: 1.953,68
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.339,00
Çeyrek altın satış: 3.393,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.678,00
Yarım altın satış: 6.745,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.294,00
Tam altın satış: 13.409,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.592,00
Cumhuriyet altını satış: 13.797,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.704,00
Ata altın satış: 13.799,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ocak Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.