1 DOLAR NE KADAR? | 💲 Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 28 Ocak 2024 Döviz Kuru

1 DOLAR NE KADAR? | 💲 Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 28 Ocak 2024 Döviz Kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 28 Ocak 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2024- 08:01