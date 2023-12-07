HAMSİ KAYGANA TARİFİ - Evde Hamsi kaygana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HAMSİ KAYGANA TARİFİ - Evde Hamsi kaygana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Karadeniz mutfağının meşhur ve pratik yemeklerinden olan hamsi kaygana büyük küçük herkesin damağını çatlatıyor. Evinde hamsi kaygana yapmak isteyenler için hamsi kaygana tarifi, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 12:52