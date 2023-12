HAMSİ KAYGANA TARİFİ - Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yerini alan hamsi kaygana, günün her saatinde tüketilebilir lezzetlerden oluyor. Hamsi seven herkesin damak tadına uyan hamsi kaygana severek tüketiliyor. Peki hamsi kaygana nasıl yapılır? hamsi kaygana tarifi malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

👉Hamsi kaygana nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

1 kase hamsi (tuzlu kılçıkları ayıklanmış)

1 kase maydanoz (doğranmış)

1 tatlı kaşığı dereotu (taze veya kuru)

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

👉Yapılışı:

Geniş bir kaseye süt ve unu döküp güzelce çırpın.

Sonra yumurtaları ekleyip çırpın.

Kalan malzemeleri karıştırıp ısınmış az yağlı tavada orta ateşte çevirerek pişirin.

🌟AFİYET OLSUN