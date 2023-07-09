Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 9 Temmuz 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

9 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Temmuz Pazar 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,03 (Alış) - 26,07 (Satış)

EURO: 28,56 (Alış) - 28,58 (Satış)

STERLİN: 33,33 (Alış) - 33,49 (Satış)

1 DOLAR = 26,07 TL

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👉9 Temmuz Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.611,11

Gram altın satış: 1.612,21

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.620,00

Çeyrek altın satış: 2.674,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.223,00

Yarım altın satış: 5.348,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.431,00

Tam altın satış: 10.646,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.789,00

Cumhuriyet altını satış: 10.952,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.707,00

Ata altın satış: 10.924,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Temmuz Pazar günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.