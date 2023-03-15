15 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,98 (Alış) - 18,99 (Satış)
EURO: 20,38 (Alış) - 20,38 (Satış)
STERLİN: 23,00 (Alış) - 23,12 (Satış)
1 DOLAR = 18,99 TL
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👉15 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.151,28
Gram altın satış: 1.151,49
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.903,00
Çeyrek altın satış: 1.919,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.806,00
Yarım altın satış: 3.837,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.588,00
Tam altın satış: 7.646,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.803,00
Cumhuriyet altını satış: 7.921,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.790,00
Ata altın satış: 7.842,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Mart Çarşamba günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.