Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 15 Mart 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

15 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 18,98 (Alış) - 18,99 (Satış)

EURO: 20,38 (Alış) - 20,38 (Satış)

STERLİN: 23,00 (Alış) - 23,12 (Satış)

1 DOLAR = 18,99 TL

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👉15 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.151,28

Gram altın satış: 1.151,49

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.903,00

Çeyrek altın satış: 1.919,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.806,00

Yarım altın satış: 3.837,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.588,00

Tam altın satış: 7.646,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.803,00

Cumhuriyet altını satış: 7.921,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.790,00

Ata altın satış: 7.842,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Mart Çarşamba günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.