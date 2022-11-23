SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? - 23 Kasım AFAD son depremler

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre gece saatlerinde Düzce'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Vatandaşların kendilerini sokağa attığı sarsıntı İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmit gibi Marmara Bölgesi'nin birçok kentinde hissedilirken konuya ilişkin yetkililerden çok sayıda açıklama geldi. Arama motorlarında araştırılan SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? - 23 Kasım AFAD son depremler sorularının cevabı haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD, depremin merkez üssünü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olarak duyurdu. Saat 04.08'de meydana gelen sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Düzce Adliyesi de dahil olmak üzere bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenilirken Düzce ve Sakarya'da okullar 23 KAsım Çarşamba günü tatil ilan edildi. Konuya ilişkin araştırılan Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Ölü, yaralı var mı? - 23 Kasım AFAD son depremler ve tüm merak edilenler haberimizde...

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE? ÖLÜ, YARALI VAR MI?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Düzce Gölyaka olan depremin şiddeti ise 5,9 olarak ölçüldü. Saati ise 04.08 olan sarsıntı yerin 6,81 km altında meydana gelirken AFAD, henüz konuya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunmadığını, bölgede tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldığını ve gelişmelerin anlık olarak aktarılacağını duyurdu.

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

23 KASIM DÜZCE, SAKARYA, İZMİT, İSTANBUL OKUL VAR MI?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım DA, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Ancak İzmit ve İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

DÜZCE DEPREMİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

"TESPİTLER YAPACAĞIZ"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür." dedi.

İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.

Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." ifadesini kullandı.