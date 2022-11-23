CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 Kasım 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...

23 Kasım 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 08:00