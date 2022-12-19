Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 19 Aralık Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 19 Aralık Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
19 ARALIK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Aralık Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
19 ARALIK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
32 - 35 - 42 - 74 - 80 - 84 Joker: 58 Süperstar: 83
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