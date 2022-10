UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI | Öğretmenlerin maaş ve unvanını belirlemek için yapılacak olan Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavları için başvuru süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınava başvuran öğretmenler başvuru sonuçlarını heyecanla beklerken sonuçlar MEBBİS üzerinden erişime açıldı. İşte Uzman Öğretmenlik başvuru sonucu sorgula | MEBBİS sonuç sorgulama ekranı Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sınav başvurusu ...

Sınava başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında alındı. Sınav ise 19 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar da 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,



d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.



Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,



d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.



Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.