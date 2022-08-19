ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ | ALES/2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?
ALES kaç soru, kaç dakika sürüyor, ne zaman yapılacak? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ | ALES/2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?
ALES kaç soru, kaç dakika sürüyor, ne zaman yapılacak? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?
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