KYK kredi borçları silinecek mi? Bakan Kasapoğlu KYK kredi borçlarının Kabine gündeminde olduğunu açıkladı!

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak en önemli maddelerden biri olan KYK kredi borçlarına dair son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan KYK borcu açıklamalarının ardından 'Kabine toplantısı ne zaman, KYK borçları tamamen silinecek mi, faizleri mi kaldırılacak?' soruları ise gündemde yerini alıyor. İşte KYK borcu ödemelerine dair son gelişmeler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 10:00