Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All Star 2022'nin yayınlanan 16. bölümünde yaşanan kavgalar oyuna damga vurdu. Peki Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ve ödülü ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? İşte Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununun kazananı ve sürgün adasına giden o isim ve detaylar...

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All Star 2022 'nin yayınlanan 16. bölümünde yaşanan kavgalar oyunda damga vurdu. Peki Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ve ödülü ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? İşte Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununun kazananı ve sürgün adasına gönderilen o isim...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.



BERNA'NIN SÖZLERİ NAGİHAN'I ÇILGINA ÇEVİRDİ

Survivor All Star'da 4. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi. Berna'nın Sema'ya söylediği sözler sonrasında gerginlik yaşanırken, Nagihan ise çılgına döndü.



SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımından ilk eleme adayı belli oldu. Kapalı oylamada Furkan ve Bora'nın adı eşit çıktı. Bu durumun ardından açık oylama yapılırken 6 oy alan Furkan sürgün adasına gitti.

İŞTE ELEME ADAYLARI

Survivor'da geçen hafta Aycan'ın kendi isteğiyle adadan ayrılmasıyla Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda etmemişti. Bu hafta da Survivor'da 4 aday çıkacak ve toplamda 8 isimden 1'i adaya veda edecek.