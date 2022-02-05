atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.Kardeşlerim 38. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Dizide özellikle Ömer ve Asiye'nin yangının içinde kaldığı anlar nefesleri kesti. İşte Kardeşlerim dizisinin 38. bölümünün tamamı ve 39. bölümünün fragmanı....

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atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.Kardeşlerim 38. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 38. bölümünün tamamı ve 39. bölümünün fragmanı...

KARDEŞLERİM 38. BÖLÜM KONUSU

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ 38. BÖLÜM İZLE



KARDEŞLERİM 39. BÖLÜM FRAGMAN İZLE



DİZİ OYUNCULARI:



Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)







