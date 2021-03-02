02 Mart 2021, Salı

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Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?

Düğün ve nikahlar nasıl olacak?
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında ve düğünler ile ilgili kararlar da yer alıyordu. tarihli Başkan ve kabinesi arasında gerçekleştirilen toplantı ardından normalleşme ile ilgili kararlar açıklandı. Peki, ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?

salgını önlemleri kapsamında , ve nikahlarda kısıtlama uygulanıyordu. Bu kısıtlama hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL OLACAK? DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI? NİKAHLARDA KAÇ KİŞİ OLACAK?

tarihli gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan , düğün ve nikahlar hakkında kararları açıkladı. Bu duruma göre, ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

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YÜKSEK RİSKLİ İLLER

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ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağr

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