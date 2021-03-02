Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında nikah ve düğünler ile ilgili kararlar da yer alıyordu. 1 Mart tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi arasında gerçekleştirilen toplantı ardından normalleşme ile ilgili kararlar açıklandı. Peki, düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında nişan, düğün ve nikahlarda kısıtlama uygulanıyordu. Bu kısıtlama hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL OLACAK? DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI? NİKAHLARDA KAÇ KİŞİ OLACAK?

1 Mart tarihli gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düğün ve nikahlar hakkında kararları açıkladı. Bu duruma göre, Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI!

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağr

DİĞER

HABERLER HABERLERİ