Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında halı saha ve yüzme havuzları ile ilgili kararlar da yer alıyordu. 1 Mart tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi arasında gerçekleştirilen toplantı ardından normalleşme ile ilgili kararlar açıklandı. Peki, halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında halı saha ve yüzme havuzları kapatılmıştı. Bu kapatma kararı hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı?

HALI SAHA VE YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

1 Mart tarihli gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halı sahalar ve yüzme havuzları hakkında kararları açıkladı. Bu duruma göre, Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli kentlerde sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyet gösterebilecek.

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