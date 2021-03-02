02 Mart 2021, Salı

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Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?

Kafe ve Restoranlar açılacak mı? İstanbul...
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında , ve kıraathanelerin sadece gel al veya paket servis olarak hizmet vermesi de yer alıyordu. 1 Mart tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi arasında gerçekleştirilen toplantı ardından normalleşme ile ilgili kararlar açıklandı. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak? İşte risk haritasına göre alınan o karar...

salgını önlemleri kapsamında sadece paket servis ve gel-al sisteminde hizmet veren , , ve çay bahçeleri hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI? KAFELER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

1 Mart tarihli gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranlar ile ilgili kararı açıkladı. Bu duruma göre, Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecekler.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI!

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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