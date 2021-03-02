Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yer alıyordu. 1 Mart tarihli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi arasında gerçekleştirilen toplantı ardından normalleşme ile ilgili kararlar açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte risk haritasına göre alınan o karar...
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Bu kısıtlama hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
1 Mart tarihli gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında alınan kararları açıkladı. Bu duruma göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI!
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
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