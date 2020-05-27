27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Elon Musk'ın hayali gerçek oluyor! SpaceX'in 9 roketi fırlatılacak!

Elon Musk'ın hayali gerçek oluyor!
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Dünyaca ünlü iş insanı 'un hayali gerçek oluyor. Tarihi Falcon 9 roketinin bugün fırlatılması bekleniyor. Hava koşulları uygun olmadığı takdirde fırlatma işlemi ertelenebilir.

Dünyaca ünlü iş insanı 'ın kurmuş olduğu Space X 9 roketinin uygun hava koşulları sağlanırsa bugün fırlatılması planlanıyor.

USSF'in açıklamasında, "Lansman gününde, kalan nem hala mevcut olacak, ancak nemin derinliği, gelişen düşük basınç alanının tam konumuna ve gücüne bağlı" denildi. Roket fırlatma işlemi Florida'daki Merritt Adası'ndaki Kennedy Merkezi'nde gerçekleşecek.

, ise "Lansman için birincil hava durumu endişeleri yağış, kalın ve kümülüs bulutları" açıklaması yaptı.

NASA'ya göre, Crew Dragon uzay lansmanının saatiyle 16:33'te yapılması planlanıyor.

SPACE X'DE 2 ASTRONOT OLACAK

roketlerinin fırlatılmasında Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotlar tarihi anın bir parçası olacaklar. ISS'de bulunan Expedition 63 mürettebatından diğer astronotlara katılacaklar. Dokuz yıl içinde 2011'den beri ABD'den ilk kez uzaya yeni astronotlar gönderiliyor.

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