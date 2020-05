Elon Musk'ın hayali gerçek oluyor! SpaceX'in 9 roketi fırlatılacak!

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın kurmuş olduğu Space X 9 roketinin uygun hava koşulları sağlanırsa bugün fırlatılması planlanıyor.

USSF'in açıklamasında, "Lansman gününde, kalan nem hala mevcut olacak, ancak nemin derinliği, gelişen düşük basınç alanının tam konumuna ve gücüne bağlı" denildi. Roket fırlatma işlemi Florida'daki Merritt Adası'ndaki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşecek.

NASA, ise "Lansman için birincil hava durumu endişeleri yağış, kalın ve kümülüs bulutları" açıklaması yaptı.

NASA'ya göre, Crew Dragon uzay lansmanının ABD saatiyle 16:33'te yapılması planlanıyor.

SpaceX roketlerinin fırlatılmasında Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotlar tarihi anın bir parçası olacaklar. ISS'de bulunan Expedition 63 mürettebatından diğer astronotlara katılacaklar. Dokuz yıl içinde 2011'den beri ABD'den ilk kez uzaya yeni astronotlar gönderiliyor.

Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams – it's a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2