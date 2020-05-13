Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, kameraların karşısına geçti.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok soruya cevap verirken, çok merak edilen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

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