13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar 'nda da olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

, ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, kameraların karşısına geçti.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok soruya cevap verirken, çok merak edilen 'nda olup olmayacağı konusunda, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

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