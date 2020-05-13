13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Epic Games GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Rockstar Games'in piyasaya sürdüğü en başarılı oyunlardan biri olan GTA 5 dev bir indirime girebilir. Bugüne kadar on milyonlarca satan GTA 5 hakkında yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Epic Games, GTA 5 için inanılmaz bir indirim kampanyası düzenleyecek.
Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan Epic Games'ten yeni bir sürpriz gelebilir. İddialara göre dünyaca ünlü GTA 5 ücretsiz sunulacak.
GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?
İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.
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