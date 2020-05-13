13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Epic Games GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Epic Games GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiası!
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

'in piyasaya sürdüğü en başarılı oyunlardan biri olan 5 dev bir indirime girebilir. Bugüne kadar on milyonlarca satan GTA 5 hakkında yeni ortaya atılan bir iddiaya göre , GTA 5 için inanılmaz bir indirim kampanyası düzenleyecek.

Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan 'ten yeni bir sürpriz gelebilir. İddialara göre dünyaca ünlü 5 ücretsiz sunulacak.

GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?

İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.

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