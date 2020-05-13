Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur

Corona virüsü Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Salgını kontrol altına aldık" diyen Bakan Koca, "Bu başarının sahibi 83 milyondur" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında Corona virüsü Bilim Kurulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

BU BAŞARININ SAHİBİ 83 MİLYONDUR

Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu. Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi.

RİSKLİ BİR GÜN TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR

Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

DURUMUMUZ İYİYE GİDİYOR

ABD ve İtalya'da halen yüzlerce insan ölüyor. Risk devam ediyor. Bizde ise durum çok daha iyidir. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuşmuştur. Yapılan testlerde pozitif oranı düzenli olarak düşüyor. Yeni vaka sayısı azaldı. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz."

"BAYRAMDAN SONRA GENİŞ BİR REHBER HAZIRLANMIŞ OLACAK"

Turizm hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Bakan Koca, "Turizm Bakanlığımızla yoğun çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Bir ekip oluşturarak Bilim Kurulumuzun da bu anlamda alınması gereken tedbirleri belirtip nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edilebileceğiyle ilgili bir plan yapıldı. Bununla ilgili sertifikasyon dahil olmak üzere Turizm Bakanlığımızla geliştirdiğimiz yaklaşımlar oldu. Özellikle bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak götürme eğilimindeyiz. Testi de olabildiğince imkanlarımızı bu anlamda zorluyoruz ve erken dönemde bu testlere başlamış olacağız. Moleküler testle bu taramaları yapmak istiyoruz. Geniş bir rehber hazırlanmış olacak bayramdan sonra. Çalışanlar ve turistlerin nasıl uyması gerektiği görülmüş olacak. Sağlık taramaları, hastanelerin hangi işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiğine dair hazırlığımızı yaptık. Bayram sonrası bunu devreye alma gayreti içinde olacağız" dedi.

"HEPİMİZİN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN BİR SALGINDAN BAHSEDİYORUZ"

Bakan Koca, "Genel anlamda yeni normalin özellikle nasıl olduğu ve bu kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız ikinci dönemde maskenin ve 1,5 metre mesafenin önemli olduğunun altını çizdim. Kalabalık ortamlar oluşturmadan, mesafe kuralına uymak şartıyla, maske kullanarak yeni dönemi böyle geçirmek şartıyla, yeni bir salgına kapı açmayacağımızı düşünüyoruz. Yer yer bu kurallara uyulmadığını, yer yer maskenin takılmadığını görüyoruz, bunların asla ve asla olmaması gerekiyor. 83 milyonun sağlığı önemli. Hepimiz bu anlamda uygun ifade tarzlarıyla birbirimizi uyarabiliriz. Sadece kişinin kendi sağlığıyla ilgili bir sorun değil hepimizin sağlığını ilgilendiren bir salgından bahsediyoruz. Kimsenin istediği gibi hareket etme hakkı olamaz.

Eğer bu tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak, ikinci bir dalganın olma durumunu önlemiş oluruz. Değilse kaçınılmaz son tabii ki olur. Biz zaten kalabalıkların oluştuğu dönemlerden sonra vakaların arttığını görüyorsunuz. Hepimizin bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonraki süreçte aynı kararlılıkla, bu dönemin kontrollü sosyal hayat dönemi olduğunu ve mutlak maske ve mutlak mesafe kuralını uygulamamız olduğunu hepimiz birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Bakan Koca, "Bağışıklık haritası için 150 bin kişinin kimler olduğu dahil olmak üzere tespit edildi. Kimlere bu tespit yapılacağı TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle tespit edildi. Biz bu dönemde PCR tespitini yapmak istiyoruz. Becerebilirsek ilave antikor testi yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış olur. 150 bin kişiye yapılacak son derece önemli çalışma. Dünyaya da örnek olacak" diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Koca, "Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız yoğun gayret gösterdiler. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu başarıda önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili Mart-Nisan-Mayıs aylarında kendilerine ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini, bunun üzerine çalıştığımızı söylemiştim. Bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu biraz daha netleşmiş olur" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Finallerin üniversitelere bırakılarak gerektiğinde yüz yüze yapılması yaklaşımı sözkonusuydu Özellikle Haziran'da LGS, YKS imtihanının yapılıyor olması bir hareketliliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede finallerin yüzyüze yapılıyor olması bu hareketliliğin oluşturacağı kaygısı oluşturdu. YÖK'ün yaklaşımı bu hareketliliğe yoğun katkısı artışına sebep olabileceği düşüncesiyle olabildiğince dijital, online sınavı yaklaşımına karar vererek, yüzyüze sıınavların olmaması şeklinde bir karar alınmış oldu. Buradan YÖK Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Online sınavlar yapılmış olacak" dedi.

Koca, "Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı önümüzdeki günler salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur" dedi.

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