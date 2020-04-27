Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Türkiye'deki corona virüsü gündemine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca hafta sonları sokağa çıkma yasağının bayram sonrasına kadar devam edeceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplandı. Son dört toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle yapıldı. Başkan Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. 3 buçuk saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 29. toplantısını gerçekleştirdik. İlk orucunu cuma günü tuttuğumuz Ramazan-ı Şerif'in milletimize, müslümanlığa ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

TÜRKİYE ÖLÜM ORANI BAKIMINDAN AVRUPA'DAKİ EN İYİ ÜLKE DURUMUNDADIR

"Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayısını geçmesi kırılma noktasıdır. Türkiye ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumdadır. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer işlerde aksamaya meydan vermeden işlerini sürdürmüştür."

25 BİN VATANDAŞIMIZI DAHA ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ

"Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz."

"Yurt dışında olup da ağır hastalık geçiren tedavileri yapılmayan, yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik. Dün sabah ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı yurda getirdik. Bu kardeşimizi sağlık bir şekilde inşallah evine göndereceğiz."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR HASTA HASTANEDEN GERİ ÇEVRİLMEMİŞ, SAHİPSİZ BIRAKILMAMIŞTIR

"Avrupa'da ABD'de sigortası olmadığı veya kapasitesi yetmediği için kaderine terk edilmeleri bir gerçektir. Türkiye'de hiçbir hasta hastaneden geri çevrilmemiştir, sahipsiz bırakılmamıştır."

ZORLU SÜREÇTEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMAYI BAŞARDIK

"Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler umarız biraz mahçup olmuşlardır. Maske, tulum, ilaç, dezenfektan, gıda gibi ihtiyaçlardan her alanda ülkemizin altyapısını, üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık."

DOST VE KARDEŞ TOPLUMLARA UMUT OLDUK

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerin çaresiz kaldığı yerde biz dostlarımıza destek verecek seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya açtık. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın gönderiyoruz. Bu malzemelerimizi taşıyan askeri nakliye uçaklarımız yarın ABD'ye hareket ediyor."

"Türkiye bu günleri daha güvenle baktığı motivasyonla geçiriyor. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum."

1 MAYIS'TAN İTİBAREN 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

"1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bayram sonrasına kadar devam edecek. 1 Mayıs Cuma günü marketler saat 09.00-14.00 arasında açık kalacak."

"Bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak saldırın yayılma zincirini o derece kırabiliriz. Okullar, işletmeler, spor tesislerdeki yerlerde faaliyetlere ara verilmesinin büylük katkısı olmuştur. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz."

"Türkiye için ışık görünmüş yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız."

"Adliyedeki erteleminin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

"Çiftçilerimizin mayıs ve haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz."

"Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz."

"Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planlarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Salgınla mücadele için aşama aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için pek çok paketi devreye soktuk."

"Verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Sıkıntılı günlerde milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi."

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