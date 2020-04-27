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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? 1-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Başkan ve kabinesi bugün toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hakkında konuştu. Peki, sokağa çıkma yasağı geldi mi? sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Corona virüsü ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, Başkan Erdoğan kabinesiyle yaptığı toplantı ardından açıklamalarda bulundu. Kritik açıklamalar yapan Başkan , tarihlerinde uygulanacağını açıkladı.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Başkan Erdoğan, "31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak." ifadelerini kullandı.

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