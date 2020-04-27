27 Nisan 2020, Pazartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Türkiye'deki corona virüsü gündemine dair açıklamalarda bulundu. 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklayan Erdoğan, hafta sonları sokağa çıkma yasağının bayram sonrasına kadar devam edeceğini söyledi.
27.04.2020
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Erdoğan yaptığı açıklamada "1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bayram sonrasına kadar devam edecek. 1 Mayıs Cuma günü marketler saat 09.00-14.00 arasında açık kalacak." ifadelerini kullandı.

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