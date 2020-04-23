Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle vatandaşlar tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Bankalar ve marketler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kamu kurumu kapalı olacak. Aynı zamanda 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının bulunması sebebiyle 23 Nisan evlerden kutlanacak.

BANKALAR 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle bankalar dahil birçok kurum kapalı olacak. 24 Nisan'da da yine İçişleri Bakanlığı kararı ile bankalarda kapalı olacaklar.

23-24 NİSAN'DA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

Yayınlanan genelgede yer alan bilgilere göre 23 Nisan 2020 Perşembe günü ve 24 Nisan 2020 Cuma günü yani Ramazan ayının ilk gününde bakkallar ve marketler 09:00-14:00 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bulunan kişiler dışındakiler bu saatler arasında zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ancak bu sürede araç kullanmamak ve en yakın bölgedeki marketi tercih etmek gerekiyor.

DİĞER